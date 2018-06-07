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"Печально!" Путин объяснил войну на Донбассе

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Президент России во время ежегодной "Прямой линии с Владимиром Путиным" заявил, что ситуация на Донбассе - печальная, но он и дальше собирается "помогать Украине".

Такой был ответ на вопрос писателя-террориста "ДНР" Захара Прилепина о возможном наступлении на ВСУ на Донбассе.

"Мы оказываем обеим непризнанным республикам помощь, и будем это делать дальше. То, что происходит вокруг этих территорий, - печально, и украинское руководство не может решить эту проблему", - утверждает Путин.

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При этом он обвинил украинские власти в том, что они якобы "не в состоянии решить проблемы "ДНР" и "ЛНР".

"Как можно решить эту проблему, считая эти территории своими и организовывая там полную блокаду и постоянно подвергая их обстрелу?" - задал он циничный вопрос.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Россия может занять территорию Украины за несколько дней в случае, если начнется большая война.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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