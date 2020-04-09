Пациенты умирают в коридорах, а медики бастуют: больница в США заявила, что не справляется с COVID-19

Врачи больницы Синай-Грейс, что в Детройте, рассказали об ужасных событиях из-за пандемии COVID-19: пациенты умирают в коридорах, а медики устраивают забастовки из-за отсутствия помощи от властей.

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Как сообщает DailyMail, в коридорах госпиталя нашли как минимум двоих людей, которые умерли, не дождавшись помощи врачей. И дело не в халатности, а в невероятной загруженности медиков.

Как рассказал врач больницы, пациентов настолько много, что пока медсестра проверяет пульс у одного из них, следующий уже может умереть. Больнице попросту не хватает людей, да и средства индивидуальной защиты оставляют желать лучшего.

Больница Синай-Грейс DailyMail

Персонал сравнивает госпиталь со "страной третьего мира в зоне боевых действий" и даже устроил забастовку, требуя помощи от властей. А одна из медсестер – Кениса Баркай – заявила, что её уволили, после того, как она опубликовала в Instagram состояние своего снаряжения. По примерно такой же причине уволили и работника скорой помощи Сэла Сэдвана. Он рассказал прессе, что больница работает в экстремальных условиях.

"Нам нужна дополнительная помощь, потому что мы работаем в экстремальных условиях", – заявил он.

Кениса Баркай и Сэл Сэдван DailyMail

Стоит отметить, что в штате Мичиган зарегистрировано 20 346 случаев COVID-19 и 959 смертей. Более 25% из них приходятся на Детройт.

Как сообщал OBOZREVATEL, количество погибших от COVID-19 в Нью-Йорке может быть гораздо больше официальных данных, так как в статистику не включали случаи, когда люди умирали на дому, не пройдя лабораторный тест.

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