В больницах Нью-Йорка наблюдается катастрофическая ситуация из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

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Как написала в Facebook медсестра одной из нью-йоркских больниц Александра Масиас, она день за днем поддерживает своих пациентов, пока те не умрут.

"Никто еще не покинул наше отделение, кроме как в мешке для трупов", – рассказала она.

Александра Масиас

По словам медсестры, многие умершие были молодыми людьми без проблем со здоровьем.

"Сильные люди, физически крепкие. Те, кто даже работал в пяти местах одновременно, пока COVID-19 не убил их. Этот вирус убивает людей", – подчеркнула Масиас.

Она отметила, что в больнице катастрофически не хватает персонала.

"Даже если ежедневно мы получаем новых людей, не хватает опытных сотрудников (кто на Земле может иметь достаточно опыта для такого количества больных?!), не хватает припасов", – сообщила медик.

Также она призвала граждан серьезно отнестись к условиям введенного карантина.

"Я не могу заставить вас что-либо делать, но я буквально умоляю вас прислушиваться к нам, медицинским работникам, и принять это всерьез", – заключила Масиас.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 8 апреля в США зарегистрировано более 14 тысяч смертей, из которых 1622 припадают на последние сутки.

Количество погибших от COVID-19 в Нью-Йорке может быть гораздо больше официальных данных, так как в статистику не включали случаи, когда люди умирали на дому, не пройдя лабораторный тест.

Из-за коронавируса президент США Дональд Трамп собирается ввести в Нью-Йорк войска.

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