Пациентам пересадили легкие после COVID-19: видео о рискованной операции

В Соединенных Штатах провели успешную пересадку легких пациентам, переболевшим коронавирусной инфекцией.

Первыми, кому благодаря этому удалось оправиться после тяжелой болезни, стали 28-летняя юрист Майра и 62-летний автомеханик Брайан. Об этом говорится в сюжете ТСН.

По словам врачей, COVID-19 тяжелой формы полностью уничтожил их дыхательные органы. В обоих надежды на выздоровление было мало. Более того, семью девушки даже звали попрощаться с ней.

Переболевшим COVID-19 Брайану и Майре провели операции по пересадке легких

Поэтому единственным шансом выжить для этих пациентов, несмотря на чрезвычайный риск, стала пересадка легких. Американские медики констатируют, что операции прошли успешно, органы прижились.

Сейчас Майра и Брайан уже дышат самостоятельно и даже смогли дать пресс-конференцию: они выразили благодарность врачам за возможность дышать и жить.

Как сообщал OBOZREVATEL, главная опасность коронавируса состоит в том, что наиболее разрушительное воздействие он наносит легким человека, отметила инфекционист Татьяна Логинова. Она объяснила, как в таком случае должны действовать медики и сами больные.