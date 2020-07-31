Пациентам пересадили легкие после COVID-19: видео о рискованной операции
В Соединенных Штатах провели успешную пересадку легких пациентам, переболевшим коронавирусной инфекцией.
Первыми, кому благодаря этому удалось оправиться после тяжелой болезни, стали 28-летняя юрист Майра и 62-летний автомеханик Брайан. Об этом говорится в сюжете ТСН.
По словам врачей, COVID-19 тяжелой формы полностью уничтожил их дыхательные органы. В обоих надежды на выздоровление было мало. Более того, семью девушки даже звали попрощаться с ней.
Поэтому единственным шансом выжить для этих пациентов, несмотря на чрезвычайный риск, стала пересадка легких. Американские медики констатируют, что операции прошли успешно, органы прижились.
Сейчас Майра и Брайан уже дышат самостоятельно и даже смогли дать пресс-конференцию: они выразили благодарность врачам за возможность дышать и жить.
Как сообщал OBOZREVATEL, главная опасность коронавируса состоит в том, что наиболее разрушительное воздействие он наносит легким человека, отметила инфекционист Татьяна Логинова. Она объяснила, как в таком случае должны действовать медики и сами больные.