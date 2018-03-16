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Патриарх Кирилл намерен открыть в каждом вузе России по церкви

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Глава Русской православной церкви Патриарх Кирилл намерен открыть в каждом высшем учебном заведении России свою домовую церковь.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Ворчун".

"Господин Гундяев, известный также как патриарх Кирилл, никак не оставит идею расширения франшизы РПЦ. Ему мало программы "200 храмов", теперь он хочет, чтобы в каждом вузе была домовая церковь. Ждём появления на в вузах вендинговых автоматов с плотью и кровью Христа”, - говорится в сообщении.

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Персона
Патриарх Кирилл
Место
Россия
Объект
РПЦ
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