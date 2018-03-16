Патриарх Кирилл намерен открыть в каждом вузе России по церкви

Глава Русской православной церкви Патриарх Кирилл намерен открыть в каждом высшем учебном заведении России свою домовую церковь.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Ворчун".

"Господин Гундяев, известный также как патриарх Кирилл, никак не оставит идею расширения франшизы РПЦ. Ему мало программы "200 храмов", теперь он хочет, чтобы в каждом вузе была домовая церковь. Ждём появления на в вузах вендинговых автоматов с плотью и кровью Христа”, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Кирилл придумал нелепую страшилку о Европе и ЛГБТ