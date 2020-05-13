Стало известно, как именно диагностируют смерть от коронавируса – такое заключение могут поставить только в том случае, если у пациента была пневмония и положительный ПЦР-тест на COVID-19.

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Об этом рассказал внештатный специалист по патологической анатомии Олег Зайратьянц, передают РИА Новости. Также учитываются и сопутствующие заболевания, которые обостряются из-за коронавируса.

"Есть четкие критерии, как ставить диагноз "коронавирусная инфекция". Обнаруживается та или иная пневмония той или иной степени тяжести или имеется либо посмертный, либо при жизни положительный ПЦР-тест на коронавирус. При этом мы учитываем те заболевания сопутствующие, которые, к несчастью, есть у всех нас, из-за коронавируса они обостряются, течение их становится тяжелым. И в этих случаях это идет как смерть от коронавирусной инфекции", – сказал Зайратьянц.

Патологоанатом рассказал, как диагностируют смерть от COVID-19

Однако если человек всю жизнь страдал, например, от ишемической болезни сердца и у него случился инфаркт, то причиной смерти устанавливают именно его, а не COVID-19.

"Сам вирус это еще не болезнь, если в легких изменений нет – человек погиб от инфаркта", – сказал Зайратьянц.

Как сообщал OBOZREVATEL, у половины пациентов с COVID-19, которых проверили с помощью МРТ, обнаружили аномалии головного мозга.

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