"Последствия остались": пассажир Diamond Princess рассказала, как победила коронавирус

Пассажир судна Diamond Princess, который ушел на карантин в Японии из-за вспышки коронавируса, рассказала, как смогла побороть болезнь.

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Она вспомнила, что ее симптомы изначально были мягкими. Был сухой кашель и небольшое повышение температуры в течение недели. Симптомы исчезли через три дня после отправки в больницу в Токио, пишет Washington Post.

По ее словам, врачи и медсестры следили за ее жизненными показателями, но не проводили никакого лечения для борьбы с болезнью, потому что такого не существует.

"Однако я была заперта после того, как симптомы прошли. Потому что для подтверждения и выписки мне нужны были отрицательные результаты двух назофарингальных тестов на коронавирус, проведенных с перерывом в 24 часа. Врачи провели мне 14 тестов за 28 дней пребывания: некоторые только с помощью мазков из горла, некоторые из горла и носа, а в конце лишь из носа, согласно диагностическим инструкциям в Японии", – рассказала пассажирка.

Через три недели женщина получила частично отрицательный результат (назальный положительный и отрицательный мазок из горла). А потом показатели то улучшались, то ухудшались. После 28 дней изоляции в комнате инфекционного отделения, наконец, все тесты были отрицательными и ее выписали через 5 дней.

Это время понадобилось для того, чтобы проверить, не возобновятся ли симптомы. После этого ее удалили из списков лиц, которых запрещено пускать в самолет.

Однако даже сейчас эпидемиологи до сих пор не знают, есть ли иммунитет к коронавирусу у тех, кто переболел. Его еще недостаточно изучили.

"Когда мы вернулись в Портленд, вирус уже был там. Я переживала из-за клейма, которое могут на меня поставить не только потому, что у меня был вирус, а потому что я была на круизном лайнере. Когда общество узнало, что мой тест на лайнере был положительным, я получала сообщения с угрозами и требованиями, чтобы я не возвращалась в США. Потому что люди думали, что я привезу его домой. Наши лица были во всех новостях. И мы были среди тех людей, которые говорили о тех событиях", – говорится в статье.

Женщина добавила, что спустя месяц все еще не обнимается с друзьями, работает на дому и не выходит на улицу без необходимости.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, двое граждан Украины, которые находились на борту круизного лайнера Diamond Princess и заразились там коронавирусом COVID-19, уже выздоровели. При этом еще двое продолжают лечиться в больницах Японии.

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