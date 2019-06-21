Паспорта Путина, пленные моряки и MH17: саммит ЕС обнародовал итоги по Украине

В Евросоюзе прошел саммит, по итогу которого были приняты важные решения по Украине.

Так, на саммите отметили, что 17 июля исполнится пять лет со дня катастрофы рейса MH17, сбитого над Донбассом в 2014 году.

"Европейский совет приветствует заявление Совместной следственной группы от 19 июня 2019 года о выдвижении уголовных обвинений четырем лицам, призывает Россию в полной мере сотрудничать с проведенным расследованием и выражает свою полную уверенность в независимости и профессионализме судебных процедур, которые предстоит пройти", – сказано в сообщении.

Также лидеры стран ЕС призвали Кремль отпустить украинских моряков, захваченных в Керченском проливе.

"Европейский Совет вновь призывает Россию безоговорочно освободить захваченных украинских моряков, вернуть захваченные суда и обеспечить свободный проход всех судов через Керченский пролив согласно международному праву", – сообщалось на саммите.

Кроме того, на саммите поднимался вопрос наложения новых санкций из-за раздачи Россией паспортов на оккупированном Донбассе.

"Европейский Совет выражает свою крайнюю обеспокоенность в связи с указом президента России от 24 апреля, который позволяет упростить выдачу паспортов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, что противоречит духу и целям Минских соглашений", – отмечено в информации.

Саммит ЕС

По итогу саммита было решено, что Европейский Совет в тесной координации со своими международными партнерами продолжит мониторинг ситуации на востоке Украины и рассмотрит различные варианты, включая непризнание российских паспортов.

Также саммит ЕС призвал к срочному возобновлению переговорных усилий с целью реализации Минских соглашений и мер, направленных на восстановление доверия между сторонами.

Как сообщал OBOZREVATEL, Евросоюз неожиданно ввел ограничения на торговлю с Украиной.

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