Пашинян заявил о готовности уйти в отставку при одном условии

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что готов покинуть свой пост при условии, что так решит народ.

О своем решении он сообщил в Facebook. Пашинян также заявил, что проводит политические консультации о возможности проведения внеочередных парламентских выборов.

"Я готов уйти с должности премьера по решению народа. Готов также и продолжить руководство Республики Армения в эти непростые времена в случае восстановления доверия народа. Есть только один способ получить ответ на все эти вопросы: проведение внеочередных парламентских выборов", – написал премьер.

Он также раскритиковал оппозиционные силы, заявив, что они не заслужили поддержки людей, несмотря на то, что обладают огромными финансовыми и медиаресурсами. По мнению Пашиняна, народная поддержка оппозиции пошла на убыль.

Чтобы определить, кого же поддерживает большинство жителей страны, по мнению премьера, необходимо в 2021 году провести парламентские выборы. Политик призвал все заинтересованные силы обсудить и поддержать эту идею.

Напомним, во вторник, 22 декабря, армянская оппозиция объявила общенациональную забастовку и потребовала от премьер-министра страны Никола Пашиняна уйти в отставку. К ней присоединились тысячи армян, которые вышли на протест в Ереване.

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