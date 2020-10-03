Пашинян назвал условие для переговоров по Нагорному Карабаху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в субботу, 3 октября, выступил с обращением к нации относительно конфликта между Ереваном и Баку в непризнанном Нагорном Карабахе.

Так, политик заявил, что боевыми действиями против Карабаха "руководят высокопоставленные военные Турции, которые находятся в Азербайджане" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"В конфликт вовлечены сирийские наемники, террористы, спецназ Турции, около 150 высокопоставленных военных, которые в командных пунктах армии Азербайджана руководят военными действиями", – сказал он.

По словам Пашиняна, так называемый Нагорный Карабах якобы противостоит "азербайджано-турецкому террористическому нападению, объемы и масштаб которого беспрецедентны".

"Ни в одной из зон конфликта в 21 веке не было таких объемов, применяются сотни танков и БМП, тысячи снарядов и ракет, десятки самолетов, сотни беспилотников, сотни тысяч пехоты. Они атакуют Армию обороны по всей протяженности линии соприкосновения. Только на одну боевую позицию Армии обороны Карабаха они бросают от 150 до 250 военнослужащих", – сказал Пашинян.

Как отметил премьер Армении, "и все эти атаки сопровождаются поддержкой авиации, артиллерии".

Он подчеркнул, что переговоры по непризнанному Нагорному Карабаху возможны "только в случае остановки военных действий".

"В случае внешней агрессии задача номер один – защитить население от нападения. Только после этого можно будет говорить о переговорах. В нынешней ситуации широкомасштабной агрессии могу с уверенностью сказать, что народ Карабаха не отступит", – заключил премьер.

Пашинян выразил мнение, что якобы действия Азербайджана и Турции вызваны не только территориальным спором, но также имеют национальную подоплеку.

"Их цель – армяне. Их цель – продолжение геноцида армян", – сказал он.

При этом Пашинян отметил, что несмотря на многочисленные жертвы с карабахской стороны, "противник не решил ни одной тактической задачи".

В чем суть конфликта в Нагорном Карабахе

Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался из-за Нагорного Карабаха в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов – 20% территории Азербайджана – находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня. Территориальный конфликт не урегулирован до сих пор.

Подробнее о том, чьим является Нагорный Карабах и где он расположен, – читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 октября азербайджанская сторона атаковала противника беспилотниками.