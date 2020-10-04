Пашинян подтвердил, что хочет ввести в Армению российские войска

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил возможность привлечения Вооруженных сил России к противостоянию его страны с Азербайджаном в Нагорном Карабахе.

По его словам, при соответствующих условиях это возможно, в частности, для обеспечения безопасности Армении. Об этом он сказал в интервью Bild.

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Пашинян напомнил, что в его стране присутствует 102-ая российская военная база, помимо этого, государства имеют совместную систему ПВО.

"Соглашение вокруг нее четко формулируют, в каких случаях эти ВС могут быть использованы для обеспечения безопасности Армении", – отметил он.

На вопрос о том, в каких именно случаях это может произойти, армянский премьер подчеркнул, что все они прописаны в указанном документе, но не назвал их.

"Это предусмотренные соглашением конкретные случаи, и я уверен: если подобные случаи произойдут, Россия выполнит свои обязательства в соответствии с соглашением", – выразил убеждение он.

Отметим, что накануне глава армянского правительства уже говорил о возможности введения в Нагорный Карабах российских миротворцев. В частности, Пашинян сказал, что этот вопрос он готов обсудить в рамках Минской группы ОБСЕ.

Подробнее о том, чьим является Нагорный Карабах и где он расположен, – читайте в материале OBOZREVATEL. А также о том, в чем заключается суть конфликта Армении и Азербайджана.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 октября в непризнанном Нагорном Карабахе продолжились ожесточенные военные противостояния между Азербайджаном и Арменией. Азербайджанская армия взяла под свой контроль ряд населенных пунктов Карабаха, а город Степанакерт подвергся очередному ракетному обстрелу.