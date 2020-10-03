Пашинян заговорил о введении российских войск в Карабах: у Путина ответили

Премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил возможность введения в Нагорный Карабах российских миротворцев.

Глава правительства в интервью телеканалу Al Jazeera отметил, что этот вопрос он готов обсудить в рамках Минской группы ОБСЕ.

У Пашиняна спросили, хотел бы он видеть российским миротворцев в Карабахе. На что он ответил: "Смотрите, такие вопросы могут быть обсуждены в более широком контексте в рамках Минской группы ОБСЕ".

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия может ввести своих миротворцев, но с согласия двух сторон – Армении и Азербайджана.

"Миротворцы могут входить только с согласия двух сторон", – приводит его слова РБК.

Стоит отметить, в конце сентября премьер заявлял российским СМИ, что Армения не обсуждает возможности ввода иностранных миротворцев в Карабах.

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В чем суть конфликта в Нагорном Карабахе

Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался из-за Нагорного Карабаха в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов – 20% территории Азербайджана – находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня. Территориальный конфликт не урегулирован до сих пор.

Карта конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

Как сообщал OBOZREVATEL,3 октября Никол Пашинян выступил с обращением к нации по поводу конфликта в Нагорном Карабахе.

Он заявил, что боевыми действиями против Карабаха "руководят высокопоставленные военные Турции, которые находятся в Азербайджане". Также глава правительства озвучил условия для переговоров.