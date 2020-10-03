Пашинян заговорил о введении российских войск в Карабах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил за введение в Нагорный Карабах российских миротворцев.

Глава правительства в интервью телеканалу Al Jazeera отметил, что этот вопрос он готов обсудить в рамках Минской группы ОБСЕ.

У Пашиняна спросили, хотел бы он видеть российским миротворцев в Карабахе. На что он ответила: "Смотрите, такие вопросы могут быть обсуждены в более широком контексте в рамках Минской группы ОБСЕ".

Стоит отметить, что в конце сентября премьер заявлял российским СМИ, что Армения не обсуждает возможности ввода иностранных миротворцев в Карабах.

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