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ПАСЕ вернула Россию: делегация Украины покинула Ассамблею

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В среду, 26 июня, Парламентская Ассамблея Совета Европы окончательно утвердила резолюцию о возвращении делегации России в свой состав.

Об этом сообщает "Европейская правда". В знак протеста украинская делегация покинула зал Ассамблеи. Присоединились и другие страны: делегации Польши, Литвы, Эстонии и Грузии в ПАСЕ запросили свои парламенты и правительства о дальнейшем участии в работе органа.

Отмечается, что ПАСЕ отклонила все поправки представителей Украины, Грузии, Великобритании, Латвии и ряда других государств касательно обжалования полномочий РФ, и согласовала документ в целом.

За проголосовали 116 депутатов, 52 против, 15 воздержались.

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Согласно решению ПАСЕ, полномочия делегации РФ подтверждены без ограничений. Примечательно, что документ признал многочисленные нарушения принципов Совета Европы со стороны России и российского парламента, однако ограничился "призывом" выполнить предыдущие резолюции.

России поставили также 5 требований:

  • отпустить 24 военнопленных украинских моряков, захваченных вблизи Керченского пролива;

  • безотлагательно заплатить взносы в бюджет Совета Европы;

  • безусловно сотрудничать со следствием по катастрофе самолета Boeing 777 рейсом MH17;

  • приложить усилия, чтобы остановить преследования ЛГБТ в России, особенно в Чечне, и наказать тех, кто нарушал права этих людей раньше;

  • сотрудничать с мировым сообществом в расследовании убийства Бориса Немцова.

Россия в свою очередь уже пообещала, что выплатит все членские взносы, которые задолжала за годы отсутствия. Заместитель главы делегации РФ в ПАСЕ Сергей Кисляк заявил, что транши, которыми будет возвращен долг, определит Министерство финансов страны.

Беспрецедентное решение Ассамблеи прокомментировали члены украинской делегации. Ее глава Владимир Арьев поблагодарил свою команду и выразил сожаление касательно выбора Европы.

"Преступников оставили безнаказанными. Проигнорировали убитых, наплевали на раненых и искалеченных, забыли о пострадавших. Чужая беда не болит. Более 5 лет мы держали агрессора, преступников за пределами ПАСЕ. Все время их пытались вернуть различными путями: давили, шантажировали. Украинская делегация выдержала – не выдержал Совет Европы. Очень и очень благодарю всех коллег из украинской делегации за общие битвы и победы, спасибо за достойное противостояние несправедливости до конца. Вы великолепны! Лучшая команда, которая много раз сделала невозможное", – написал он в Facebook.

Новость обновляется.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Ш. Олег
Ш. Олег
Что будет так, я и не сомневался, но всё равно расстроенным усну… Плевать мне, что Берёза обосрался - обидно, что обгадил всю страну.
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леня зе
леня зе
анекдот про охотника и медведя помните-так ты охотник или педер@cт так и обозреватель.
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
"России поставили также 5 требований" Которые не являются обязательными
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