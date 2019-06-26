ПАСЕ вернула Россию: делегация Украины покинула Ассамблею

В среду, 26 июня, Парламентская Ассамблея Совета Европы окончательно утвердила резолюцию о возвращении делегации России в свой состав.

Об этом сообщает "Европейская правда". В знак протеста украинская делегация покинула зал Ассамблеи. Присоединились и другие страны: делегации Польши, Литвы, Эстонии и Грузии в ПАСЕ запросили свои парламенты и правительства о дальнейшем участии в работе органа.

Отмечается, что ПАСЕ отклонила все поправки представителей Украины, Грузии, Великобритании, Латвии и ряда других государств касательно обжалования полномочий РФ, и согласовала документ в целом.

За проголосовали 116 депутатов, 52 – против, 15 воздержались.

ПАСЕ Ракурс

Согласно решению ПАСЕ, полномочия делегации РФ подтверждены без ограничений. Примечательно, что документ признал многочисленные нарушения принципов Совета Европы со стороны России и российского парламента, однако ограничился "призывом" выполнить предыдущие резолюции.

России поставили также 5 требований:

отпустить 24 военнопленных украинских моряков, захваченных вблизи Керченского пролива;

безотлагательно заплатить взносы в бюджет Совета Европы;

безусловно сотрудничать со следствием по катастрофе самолета Boeing 777 рейсом MH17;

приложить усилия, чтобы остановить преследования ЛГБТ в России, особенно в Чечне, и наказать тех, кто нарушал права этих людей раньше;

сотрудничать с мировым сообществом в расследовании убийства Бориса Немцова.

Россия в свою очередь уже пообещала, что выплатит все членские взносы, которые задолжала за годы отсутствия. Заместитель главы делегации РФ в ПАСЕ Сергей Кисляк заявил, что транши, которыми будет возвращен долг, определит Министерство финансов страны.

Беспрецедентное решение Ассамблеи прокомментировали члены украинской делегации. Ее глава Владимир Арьев поблагодарил свою команду и выразил сожаление касательно выбора Европы.

"Преступников оставили безнаказанными. Проигнорировали убитых, наплевали на раненых и искалеченных, забыли о пострадавших. Чужая беда не болит. Более 5 лет мы держали агрессора, преступников за пределами ПАСЕ. Все время их пытались вернуть различными путями: давили, шантажировали. Украинская делегация выдержала – не выдержал Совет Европы. Очень и очень благодарю всех коллег из украинской делегации за общие битвы и победы, спасибо за достойное противостояние несправедливости до конца. Вы великолепны! Лучшая команда, которая много раз сделала невозможное", – написал он в Facebook.

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