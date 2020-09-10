ПАСЕ инициировала создание международного следственного органа по нарушениям в Беларуси

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по правовым вопросам и правам человека заявил о непризнании результатов выборов президента Беларуси.

Как сообщается на официальном сайте ПАСЕ, было инициировано создание международного следственного органа для сбора доказательств правонарушений в этой стране.

"Комитет по юридическим вопросам и правам человека поддерживает мужественных людей Беларуси, которые борются за свои права и достоинство. Сотни тысяч людей мирно игнорируют официальные предупреждения и угрозы возмездия", – говорится в заявлении.

В ПАСЕ отметили, что есть многочисленные достоверные сообщения о массовых и серьезных нарушениях права на свободные и справедливые выборы, свободу выражения мнений и собраний. Также есть факты о применении пыток и бесчеловечного и унижающего достоинство обращения с мирными демонстрантами.

"Из-за выявленных нарушений комитет отказывается признать результат последних президентских выборов. Он требует, чтобы выборы были повторены справедливым и прозрачным образом под наблюдением международных наблюдателей", – подчеркнули в Ассамблее.

Также комитет ПАСЕ считает, что виновные в серьезных нарушениях прав человека должны быть привлечены к ответственности.

"Чтобы дать четкий сигнал всем сотрудникам сил безопасности, серьезные нарушения прав человека не останутся безнаказанными, Совет Европы в сотрудничестве с другими международными органами в срочном порядке учредит международный следственный орган для сбора информации и обеспечения доказательств правонарушений в Беларуси", – отмечается в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, парламент Литвы принял резолюцию, в которой Светлану Тихановскую признали избранным лидером Беларуси, а Александра Лукашенко – незаконным главой государства.