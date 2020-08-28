Партия Саакашвили в Грузии решила выдвинуть его в премьер-министры

Виктория Довгань Мир 15:43, 28.08.2020

Оппозиционная грузинская партия "Единое национальное движение" (ЕНД), которую возглавляет экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, намерена выдвинуть его кандидатом в премьер-министры страны перед парламентскими выборами.

Об этом в эфире грузинского телевидения заявил председатель парламентской фракции ЕНД Роман Гоциридзе, пишет "Взгляд".

"Было бы логично в ходе предвыборной кампании выдвинуть кандидатуру Михеила Саакашвили на пост премьер-министра будущего правительства. После того, как он примет окончательное решение, мы поддержим в партии официально эту инициативу. Хотя вчерашнее его заявление можно считать подтверждением", – сказал политик.

"7 сентября официально стартует наша предвыборная кампания, и Саакашвили будет представлен кандидатом в премьер-министры наряду с персональным составом теневого кабинета", – добавил Гоциридзе.

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