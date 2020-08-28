Партия Саакашвили в Грузии решила выдвинуть его в премьер-министры
Оппозиционная грузинская партия "Единое национальное движение" (ЕНД), которую возглавляет экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, намерена выдвинуть его кандидатом в премьер-министры страны перед парламентскими выборами.
Об этом в эфире грузинского телевидения заявил председатель парламентской фракции ЕНД Роман Гоциридзе, пишет "Взгляд".
"Было бы логично в ходе предвыборной кампании выдвинуть кандидатуру Михеила Саакашвили на пост премьер-министра будущего правительства. После того, как он примет окончательное решение, мы поддержим в партии официально эту инициативу. Хотя вчерашнее его заявление можно считать подтверждением", – сказал политик.
"7 сентября официально стартует наша предвыборная кампания, и Саакашвили будет представлен кандидатом в премьер-министры наряду с персональным составом теневого кабинета", – добавил Гоциридзе.
Как сообщал OBOZREVATEL:
27 августа председатель исполнительного комитета Совета реформ Украины, бывший президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что возвращается на родину. Несмотря на то, что там на него зарегистрировали несколько уголовных производств.
Саакашвили решил покинуть Украину и возвратиться в Грузию якобы из-за предстоящих парламентских выборов.
В то же время он заверил, что останется на госслужбе в Киеве.
В свою очередь министр юстиции Грузии Тея Цулукиани предупредила, что в случае, если Саакашвили вернется на родину, его задержат прямо на границе.