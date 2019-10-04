Парня убил телефон на зарядке прямо в постели: фото 18+

В городе Чонбури в Таиланде 25-летний геймер Састра Мо-ин погиб из-за телефона на подзарядке.

Он уснул, держа смартфон возле себя. По словам правоохранителей, он погиб "от удара током, причиненного мобильным телефоном", пишет Daily Mail.

Парень играл в онлайн-игры на разных гаджетах, лежа в кровати и заснул, оставив телефон на подзарядке. Утром его тетя пришла убирать комнате и увидела племянника лежащим без движения.

Daily Mail

Его тело было багрового цвета, а на левой руке, которая лежала возле электрического удлинителя с розеткой, были заметны следы ожогов.

Daily Mail

"Мой племянник постоянно проводил много времени в постели, используя телефон и электронные игры рядом с розеткой. Я часто видела его по ночам заснувшим с телефоном, подключенным к розетке", — рассказала тетя погибшего.

Как сообщал OBOZREVATEL, жительница города Кирово-Чепецк Кировской области (Россия) погибла, взяв с собой в ванную мобильный телефон.

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