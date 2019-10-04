Главная Новости
4 октября • обновлено в 05:27
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Парня убил телефон на зарядке прямо в постели: фото 18+

1.2т Читать материал на украинском

В городе Чонбури в Таиланде 25-летний геймер Састра Мо-ин погиб из-за телефона на подзарядке.

Он уснул, держа смартфон возле себя. По словам правоохранителей, он погиб "от удара током, причиненного мобильным телефоном", пишет Daily Mail.

Парень играл в онлайн-игры на разных гаджетах, лежа в кровати и заснул, оставив телефон на подзарядке. Утром его тетя пришла убирать комнате и увидела племянника лежащим без движения.

Новости
Смартфон мог убить подростка: что известно

Daily Mail

Daily Mail

Его тело было багрового цвета, а на левой руке, которая лежала возле электрического удлинителя с розеткой, были заметны следы ожогов.

Daily Mail

Daily Mail

"Мой племянник постоянно проводил много времени в постели, используя телефон и электронные игры рядом с розеткой. Я часто видела его по ночам заснувшим с телефоном, подключенным к розетке", — рассказала тетя погибшего.

Как сообщал OBOZREVATEL, жительница города Кирово-Чепецк Кировской области (Россия) погибла, взяв с собой в ванную мобильный телефон.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Место
Таиланд
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
0
Смешно
1
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Spiridonov Alexandr
Spiridonov Alexandr
Что-то сомнительно - не видно оголенных проводов. Надо бы еще уточнить причину смерти.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel