Парламент Македонии проголосовал за переименование страны: что это значит

Парламент Македонии в пятницу, 19 октября, поддержал поправку к Конституции об изменении названия страны на Республику Северную Македонию, как предусматривается договором с Грецией.

Как передает агентство Reuters, за принятие этой поправки проголосовали 80 из 120 депутатов. Против выступала лишь македонская оппозиция.

Реализация соглашения с Грецией о смене названия страны призвана открыть Македонии путь к вступлению в ЕС и НАТО.

Македония со времен распада Югославии спорит с Грецией относительно названия. По требованию Греции Македония была принята в ООН в 1993 году под названием Бывшая Югославская Республика Македония (БЮРМ). Греция настаивает на том, чтобы название Македонии было изменено, чтобы избежать путаницы с греческой провинцией - историческим регионом Македония, которая граничит с одноименной независимой республикой. В связи с этим спором Греция и блокировала вступление Македонии в Европейский Союз и НАТО.

Напомним, недавно в Македонии проводился референдум о переименовании страны, однако он был признан несостоявшимся, поскольку участие в нем приняла лишь 1/3 населения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Россия пригрозила ветировать историческое решение о переименовании Македонии.