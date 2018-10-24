Парламент Армении не избрал Пашиняна премьером: что известно

Парламент Армении не избрал Никола Пашиняна на пост главы правительства в первом туре голосования.

Специальное заседание, которое состоялось 24 октября, транслировали местные телеканалы.

"За кандидатуру Пашиняна никто из парламентариев не проголосовал. Решение не принято", - заявил спикер законодательного органа Ара Баблоян.

Никол Пашинян

Пашинян был единственным кандидатом, его выдвинула парламентская фракция "Елк".

Второй тур голосования по выборам премьера в парламенте Армении состоится 1 ноября.

Напомним, 16 октября Пашинян объявил о своей отставке с должности главы правительства. Он пошел на этот шаг для досрочного роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пашинян стал лидером оппозиционного протестного движения в Армении. Внеочередные парламентские выборы были одним из ключевых обещаний политика во время протестов, по итогам которых он и занял кресло премьер-министра.

При этом самая большая фракция в парламенте по-прежнему принадлежит Республиканской партии предшественника Пашиняна на посту премьера - Сержа Саргсяна.