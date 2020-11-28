Париж охватили протесты, французы поджигали авто и возводили баррикады. Фото и видео

В Париже и других городах 28 ноября состоялись масштабные протесты, во время которых были задержаны несколько демонстрантов и ранены десятки полицейских.

Участники акции выступили против принятия закона "О глобальной безопасности", который предусматривает штрафы за фото- и видеосъемку полицейских, пишет DW (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Протест в Париже.

В Париже, по данным Министерства внутренних дел, вышли около 46 тысячи человек.

Демонстрации переросли в столкновения с полицией. Митингующие забрасывали правоохранителей камнями и петардами, а те применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Протест в Париже.

Также были сожжены несколько автомобилей, а участники протеста возводили баррикады.

Правоохранители задержали 9 человек. При этом 37 полицейских получили ранения.

Кроме Парижа акции также прошли в Лилле, Рене и Монпелье.

Протест в Париже.

Нижняя палата парламента Франции приняла в первом чтении законопроект о "О глобальной безопасности". Документ предусматривает штрафы до 45 тысяч евро или год тюрьмы за фото- и видеосъемку отдельных полицейских, если распространение этих кадров "угрожает физической или психической неприкосновенности отдельных чиновников". Также он обязывает журналистов предварительно регистрироваться для освещения демонстраций.

Акция протеста переросла в столкновения и погромы.

Законопроект еще должен пройти голосование в Сенате. Оппозиция требует от президента Эмманюэля Макрона отозвать документ.

В Париже во время протестов сожгли автомобили.

Пожары в Париже во время протестов.

В Париже во время протестов сожгли автомобили.

Акция протеста переросла в столкновения и погромы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлый раз протесты в Париже прошли 21 ноября. Тогда полиция также применила газ и водометы.