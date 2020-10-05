Париж объявлен зоной максимальной опасности распространения COVID-19

Столицу Франции Париж и ее пригороды обозначили как зону максимальной опасности из-за распространения коронавирусной инфекции.

В связи с этим в в регионе на две недели ужесточат некоторые карантинные ограничения. Соответствующее решение французский правительство приняло накануне, передает его пресс-служба.

Отмечается, что полный перечень новых ограничительных мер будет объявлен 5 октября, на пресс-конференции с участием мэра Парижа Анн Идальго. Они будут действовать 15 дней.

Например, известно, что ресторанам в Париже и пригородах разрешат деятельность при условии усиления санитарных мер. А вот высшим учебным заведениям рекомендовали принимать только 50% учащихся.

Отметим, что во всей Франции за последние сутки диагноз COVID-19 подтвердили еще в 12 565 человек. Общее количество выявленных случаев болезни достигло 619 190, по этому показателю страна занимает 11 место в мире. От коронавируса там умерло 32 230 человек, а 97 778 пациентов побороли болезнь.

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