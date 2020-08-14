Париж объявили "красной" зоной из-за COVID-19: что это значит

Французское правительство объявило Париж и район Буш-дю-Рон в префектуре Марселя на побережье Средиземного моря "красными" зонами с широким распространением COVID-19.

Соответствующее постановление 14 августа опубликовало правительство страны, сообщает Reuters. Согласно документу, местные органы власти теперь имеют полномочия усилить карантин, включая ограничение движения транспорта и закрытия ресторанов, баров или других мест, где существует высокий риск заражения COVID-19.

Отмечается, что это мероприятие является следствием резкого роста случаев коронавируса за последние две недели.

Директор Национального агентства здравоохранения Франции заявила, что эти города "особо опасные", поскольку они являются густонаселенными и насчитывают много молодежи, которая не соблюдает социальной дистанции.

Накануне Франция сообщила о более чем 2500 новых случаев заражения COVID-19 второй день подряд. Последний раз такой уровень был зафиксирован в середине апреля, когда страна находилась в середине одного из самых суровых ограничений в Европе.

По данным Worldometer, по состоянию на 14 августа во Франции зафиксировано 209 365 заражений COVID-19, из них – 30388 человек умерли, 83472 выздоровели.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев с понедельника, 17 августа, перейдет с "зеленой" в "желтую" зону карантина. Мэр столицы Виталий Кличко перечислил ограничения, которые будут действовать в городе.