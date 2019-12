Париж накрыли огненные протесты из-за реформы Макрона: есть пострадавшие и задержанные. Фото и видео

В четверг, 5 декабря, в Париже (Франция) разгорелись массовые протесты против реформы пенсионной системы, предложенной президентом Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщает AP. Забастовка профсоюзов снова переросла в беспорядки (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что около 250 тысяч людей вышли в знак протеста против плана по капитальной реформе пенсионной системы. Полиция применила к ним слезоточивый газ.

Небольшие группы активистов в масках разбили витрины магазинов, подожгли и бросили ракеты в кулуарах парижского марша, который в остальном был мирным. Демонстранты также стреляли петардами в полицейских в бронежилетах.

По крайней мере 87 демонстрантов были арестованы во французской столице к вечеру, когда протесты поутихли.

Информацию подтвердила в Twitter также корреспондент пропагандистского издания RT Шарлотта Дубенски. Она заверила, что получила повреждения в результате попадания осколка шумовой гранаты.

VIDEO: Clashes in Paris as strikes close the Eiffel Tower, halt high-speed trains and send tens of thousands of people onto the streets in protest over the government's plan to overhaul the pension system. Read story: https://t.co/7sILlMUJ84 pic.twitter.com/SIFVi5a4I8