Парень захлебнулася, признаваясь в любви под водой: видео последних секунд жизни

Парень из США Стивен Вебер-младший умер во время признания в любви своей девушке Кенеше Антуан. Это произошло на отдыхе в Танзании.
О случившемся сообщила на своей странице в Facebook сама Кенеша Антуан (чтобы увидеть видео, доскролльте до конца страницы).
Она рассказала, что возлюбленный придумал для нее необычное предложение руки и сердца – погрузился под воду с запиской и кольцом. В письме было написано: "Я не могу задержать дыхание достаточно надолго, чтобы рассказать все, что я в тебе люблю. Но я люблю тебя все сильнее с каждым днем".
Парень захлебнулася, признаваясь в любви под водой
facebook.com/KeneshaAntoine
Девушка успела записать на видео и сделать фото признание Вебера. Она радостно восклицала "Да", но ее избраннику не суждено было услышать ответ – мужчина утонул.
Стивен Вебер-младший
facebook.com/KeneshaAntoine
"Ты уже никогда не поднимешься с этих глубин и никогда не услышишь моего ответа. Да! Да! Миллион раз, да, я выйду за тебя замуж!!!" – написана Кенеша.
Девушка добавила, что ее возлюбленный был чутким и светлым человеком и она будет любить его вечно.
Стивен Вебер-младший и Кенеша Антуан
facebook.com/KeneshaAntoine
Кенеша Антуан и Стивен Вебер-младший
facebook.com/KeneshaAntoine
Стивен Вебер-младший
facebook.com/KeneshaAntoine
Кенеша Антуан и Стивен Вебер-младший
facebook.com/KeneshaAntoine
Кенеша Антуан и Стивен Вебер-младший
facebook.com/KeneshaAntoine
Стивен Вебер-младший
facebook.com/KeneshaAntoine
Стивен Вебер-младший и Кенеша Антуан
facebook.com/KeneshaAntoine
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США первый курильщик умер от электронных сигарет. Трагедия произошла в штате Иллинойс. Болезнь, из-за которой умер человек, еще подробно не изучена.
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