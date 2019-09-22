Парень захлебнулася, признаваясь в любви под водой: видео последних секунд жизни

Парень из США Стивен Вебер-младший умер во время признания в любви своей девушке Кенеше Антуан. Это произошло на отдыхе в Танзании.

О случившемся сообщила на своей странице в Facebook сама Кенеша Антуан (чтобы увидеть видео, доскролльте до конца страницы).

Она рассказала, что возлюбленный придумал для нее необычное предложение руки и сердца – погрузился под воду с запиской и кольцом. В письме было написано: "Я не могу задержать дыхание достаточно надолго, чтобы рассказать все, что я в тебе люблю. Но я люблю тебя все сильнее с каждым днем".

Парень захлебнулася, признаваясь в любви под водой facebook.com/KeneshaAntoine

Девушка успела записать на видео и сделать фото признание Вебера. Она радостно восклицала "Да", но ее избраннику не суждено было услышать ответ – мужчина утонул.

Стивен Вебер-младший facebook.com/KeneshaAntoine

"Ты уже никогда не поднимешься с этих глубин и никогда не услышишь моего ответа. Да! Да! Миллион раз, да, я выйду за тебя замуж!!!" – написана Кенеша.

Девушка добавила, что ее возлюбленный был чутким и светлым человеком и она будет любить его вечно.

Стивен Вебер-младший и Кенеша Антуан facebook.com/KeneshaAntoine

Кенеша Антуан и Стивен Вебер-младший facebook.com/KeneshaAntoine

Стивен Вебер-младший facebook.com/KeneshaAntoine

Кенеша Антуан и Стивен Вебер-младший facebook.com/KeneshaAntoine

Кенеша Антуан и Стивен Вебер-младший facebook.com/KeneshaAntoine

Стивен Вебер-младший facebook.com/KeneshaAntoine

Стивен Вебер-младший и Кенеша Антуан facebook.com/KeneshaAntoine

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США первый курильщик умер от электронных сигарет. Трагедия произошла в штате Иллинойс. Болезнь, из-за которой умер человек, еще подробно не изучена.

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