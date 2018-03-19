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Аркадий Дубнов
Аркадий Дубнов
Российский журналист, эксперт по странам СНГВсе статьи автора

Что такое "бешеная" явка на выборах

15.4т

Только что позвонили по городскому, спросили сына по имени-отчеству, он здесь прописан

- Я его отец, сына нет дома, чем могу помочь?

- Меня зовут Евгений, я помощник муниципального депутата...

- Очень приятно, чем могу служить?

- Скажите, вы уже проголосовали?

- Ну, раз вы знаете наши имена, фамилии и телефоны, могли бы вы представиться полнее?

- Евгений Александрович...

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- О, как Евтушенко..., а фамилию можно?

- Дворников

- А вы помощник какого депутата?

- После небольшой паузы, - Хуторного

- От какой партии?

- От "Единой России"

- Понятно... Скажите, уважаемый Евгений Александрович, а кто вам дал право звонить и беспокоить меня в выходной день, я понимаю, что это не ваша инициатива, но кто вам поручил это делать, вы же вторгаетесь в мою частную жизнь?

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Молчание

- Послушайте, уважаемый Евгений Александрович, я сейчас закрою дверь в комнату, чтобы ребёнок не слышал то, что вам сейчас скажу..., это не лично к вам будет относиться, вы человек подневольный, а к тому, кто поручил мне звонить, так вот - идите на х...!

Вы меня хорошо расслышали, повторить?

- Хорошего вам дня, - услышал я в ответ

Голос Евгения Александровича не дрогнул, звучал ровно и благожелательно. Парня, судя по всему вымуштровали и он слышал подобное от электората сегодня не в первый раз. Он положил трубу первым.

Это я к тому, что когда нам сегодня вечером сообщат о "бешеной", как уже пишут наблюдатели, явке, то надо понимать, как это бешенство, в частности, организовывалось.

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Автор
Аркадий ДубновАркадий Дубнов
Тема
Выборы президента России
Место
Россия
Объект
выборы президента России
Источник
Источник:Facebook Аркадия Дубнова
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