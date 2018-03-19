Только что позвонили по городскому, спросили сына по имени-отчеству, он здесь прописан
- Я его отец, сына нет дома, чем могу помочь?
- Меня зовут Евгений, я помощник муниципального депутата...
- Очень приятно, чем могу служить?
- Скажите, вы уже проголосовали?
- Ну, раз вы знаете наши имена, фамилии и телефоны, могли бы вы представиться полнее?
- Евгений Александрович...
- О, как Евтушенко..., а фамилию можно?
- Дворников
- А вы помощник какого депутата?
- После небольшой паузы, - Хуторного
- От какой партии?
- От "Единой России"
- Понятно... Скажите, уважаемый Евгений Александрович, а кто вам дал право звонить и беспокоить меня в выходной день, я понимаю, что это не ваша инициатива, но кто вам поручил это делать, вы же вторгаетесь в мою частную жизнь?
Молчание
- Послушайте, уважаемый Евгений Александрович, я сейчас закрою дверь в комнату, чтобы ребёнок не слышал то, что вам сейчас скажу..., это не лично к вам будет относиться, вы человек подневольный, а к тому, кто поручил мне звонить, так вот - идите на х...!
Вы меня хорошо расслышали, повторить?
- Хорошего вам дня, - услышал я в ответ
Голос Евгения Александровича не дрогнул, звучал ровно и благожелательно. Парня, судя по всему вымуштровали и он слышал подобное от электората сегодня не в первый раз. Он положил трубу первым.
Это я к тому, что когда нам сегодня вечером сообщат о "бешеной", как уже пишут наблюдатели, явке, то надо понимать, как это бешенство, в частности, организовывалось.
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