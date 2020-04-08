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8 апреля • обновлено в 22:17
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Папа Римский жестко обратился к людям из-за кризиса в мире

1.8т
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Папа Римский Франциск считает, что те неприятные явления, которые сейчас происходят во всем мире, – реакция природы.

Об этом он рассказал в интервью The Tablet, отвечая на вопрос о кризисе и экономическом опустошении.

"Есть высказывания в испанском языке: "Бог всегда прощает, мы прощаем иногда, но природа никогда не прощает"... Я не знаю, месть ли это природы, но это, безусловно, ответы природы", – заявил Папа Римский Франциск.

Папа Римский жестко обратился к людям из-за кризиса в мире. Иллюстрация

Папа Римский жестко обратился к людям из-за кризиса в мире. Иллюстрация

Artday.bg

Он подчеркнул, что из-за новых проблем человечество уже забыл о том, что ледники тают, о пожарах в Австралии, и добавил, что у людей очень выборочная память.

как сообщал OBOZREVATEL, Папа Римский Франциск помолился о завершении пандемии коронавируса и спасение всего мира от общей трагедии.

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Автор
Вероника Ковбасюк
Персона
Папа Римський Франциск
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Все верно сказал. Траву жгут,собак в аренду сдают.. за все надо платить!
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