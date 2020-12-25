Папа Римский в рождественском послании пожелал мира на востоке Украины

Папа Римский Франциск во время традиционного рождественского послания Urbi et Orbi призвал всех политиков к сотрудничеству и помолился за мир на востоке Украины.

Текст обращения Франциска опубликован на VaticanNews. Говоря о мире на планете, Папа Римский выделил Украину и Нагорный Карабах.

"Пусть сын Всевышнего поддержит усилия международного сообщества и привлеченных стран в соблюдении прекращения огня в Нагорном Карабахе, а также в восточных регионах Украины, и содействии диалогу как единственному пути, ведущего к миру и примирению", – сказал Франциск.

Он также напомнил и о военных конфликтах, которые находятся в горячей стадии. В частности в Сирии, Ираке и Ливии. Папа подчеркнул необходимость "последовательного строительства мира в этих странах путем переговоров, чтобы положить конец всем формам противостояний".

Также глава Католической церкви упомянул в своем послании пандемию COVID-19 и вакцину против коронавируса. Он назвал период противостояния глобальному заболеванию "непростым моментом истории", а открытие препарата против вируса "проблеском надежды в период неуверенности".

"Но чтобы эти света могли просветить весь мир и принести надежду, они должны быть доступными для всех", – подчеркнул Франциск.

Традиционное послание Папы Римского к Рождеству в этом году только транслировали по видео, а сам Франциск не выходил на балкон базилики перед площадью Святого Петра, на которой ежегодно собирались десятки тысяч людей со всего мира. Это связано с карантинными мерами из-за пандемии COVID-19.

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