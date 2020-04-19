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19 апреля • обновлено в 20:40
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Папа Римский с тревогой поздравил верующих с Пасхой: впереди – вирус безразличия и эгоизма

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Папа римский Франциск, поздравляя с Пасхой всех православных христиан, напомнил о пандемии COVID-19 и предостерег от заражения "вирусом безразличия и эгоизма, который не признает границы и не различает национальности".

Глава Святого престола выступил с полуденной молитвой в одной из римских церквей в воскресенье, 19 апреля, передает Reuters. Он призвал "искоренить неравенство и избавиться от несправедливости, которые угрожают здоровью всего человечества".

В своей проповеди, а также в своем традиционном воскресном послании Франциск I сказал, что восстановление после пандемии должно произойти во всем мире, и что сейчас настало время восстановить несправедливость.

"Впереди – новый вирус": Папа Римский с тревогой поздравил верующих с Пасхой

vaticannews.va

"Теперь, когда мы ожидаем медленного и трудного выздоровления, существует опасность, что мы забудем тех, кто остался позади. Риск состоит в том, что мы можем быть поражены еще худшим вирусом – эгоизма и безразличия", – сказал Франциск.

Папа, который в последний раз отправился в пустынный Рим 15 марта, чтобы помолиться в двух святынях, чтобы закончить пандемию, сказал, что восстановление не должно приносить в жертву бедных.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Папа Франциск, обращаясь с традиционным пасхальным посланием к "Городу и миру", вспомнил об Украине и пожелал прекращения страданий населения ее восточных регионов.

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Автор
Глеб Иванов
Темы
Пасха Коронавирус
Персона
Папа Римский
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