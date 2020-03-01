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1 марта • обновлено в 14:53
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Папа Римский прервал молчание о своем диагнозе: заявление

3.5т
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Папа Римский Франциск прервал молчание о своем заболевании и рассказал, что простудился.

Слова понтифика приводит пресс-служба Ватикана. Отмечается, что также Франциск заявил, что, к сожалению, он вынужден пропустить недельный постный духовный ретрит с высокопоставленными чиновниками Ватикана к югу от Рима.

Молебен должен был стартовать в воскресенье, 1 марта.

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"Голос Америки"

Несмотря на простуду, Папа Римский частично продолжает работать, принимая людей в своей резиденции в отеле Санта-Марта. Так, закрытые встречи понтифик провел с главой епископской канцелярии Ватикана, послами Франциска в Ливане и Франции и украинским архиепископом – главой УГКЦ Святославом (Шевчуком).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ появился фейк о том, что Папа Римский Франциск и двое его помощников якобы заболели новым китайским коронавирусом.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Персона
Папа Франциск
Место
Ватикан
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