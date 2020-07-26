Папа Римский поддержал прекращение огня на Донбассе

Папа Франциск приветствовал решение Трехсторонней контактной группы в Минске о прекращении огня на Донбассе и пожелал, чтобы это наконец привело к установлению подлинного мира.

Об этом заявил 26 июля после традиционной воскресной молитвы "Ангел Господень". Его слова цитирует "Радио Ватикана".

"Благодаря за этот знак доброй воли, направленный на возвращение желаемого мира в этот многострадальный регион, молюсь за то, чтобы согласованное было наконец внедренным в жизнь, также и через эффективный процесс разоружения и разминирования", – сказал понтифик.

Он добавил, что это должно произойти и через эффективный процесс разоружения и разминирования. Также Папа Римский подчеркнул, что только так стороны могут восстановить доверие и заложить предпосылки для примирения, которое очень нужно и очень ожидаемого населением.

Как сообщал OBOZREVATEL, в полночь 27 июля на Донбассе должен наступить режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Решение было принято на заседании Трехсторонней контактной группы между Украиной, Россией и ОБСЕ. В Офисе президента Владимира Зеленского договоренность назвали "прорывом".