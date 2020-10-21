Папа Римский – об однополых парах: они дети божьи и имеют право на семью

Папа Римский Франциск впервые поддержал однополые гражданские союзы в качестве альтернативы однополым бракам.

Заявление о том, что однополые пары должны быть "защищены законом", понтифик сделал во время интервью для полнометражного документального фильма "Франческо", передает Bloomberg. Премьера киноленты состоялась 21 октября на Римском кинофестивале.

"Они дети божьи и имеют право на семью. Никто не должен быть из-за этого изгнан или несчастен", – сказал Франциск.

"Мы должны создать закон о гражданском союзе. Таким образом, чтобы они были защищены законом", – добавил он.

Будучи архиепископом Буэнос-Айреса, Франциск уже поддерживал гражданские союзы однополых пар. Однако, он никогда публично не высказывался в пользу гражданских союзов в качестве Папы.

По информации La Repubblica, в фильме есть трогательная сцена, когда Папа звонит однополой паре с тремя детьми, которые не решались приводить детей в церковь. Франциск посоветовал им в любом случае взять детей в храм, не обращая внимание на чужие суждения.

Премьера документального фильма "Франческо" состоится в ближайшие дни в Риме, а затем ленту покажут в США.

Напомним, ранее Папа назвал секс и хорошую еду "божественным удовольствием".

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 октября Папа Римский Франциск впервые надел маску на публичном мероприятии, когда он и другие религиозные лидеры посетили молебен за мир во всем мире.