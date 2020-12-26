Папа Римский назвал вакцину от COVID-19 "светом надежды" и призвал сделать ее доступной каждому
В своем Рождественском послании Папа Римский Франциск призвал мировых лидеров приложить все силы, чтобы доступ к вакцинам от COVID-19 получили все, в том числе и бедные слои населения.
По его словам, во время борьбы с пандемией все люди оказались в одной лодке. Об этом сообщает издание Deutsche Welle.
Франциск сообщил, что вакцина – это "свет надежды, которая должна быть доступна всем". Кроме того, понтифик предостерег народы всего мира от "замкнутого национализма" и "радикального индивидуализма".
"Я молю всех глав государств, компаний и международных организаций содействовать сотрудничеству, а не конкуренции, найти решение для всех – особенно для самых уязвимых и нуждающихся во всех регионах планеты. Перед лицом вызова, который не знает границ, мы не можем воздвигать стены. Мы все в одной лодке", – подытожил Папа Римский.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украина попала в самый конец очереди на получение широкого доступа к вакцине против коронавируса. Украинцам она может не достаться даже в 2021 году.
Однако в Минздраве рассчитывают на механизм COVAX и прямую закупку вакцины за государственные средства, при этом партии обещают в январе. Однако и здесь не все гладко, поскольку страны могут не получить препарат до 2024 года.
Президент Владимир Зеленский объяснил, что Украина не вошла в перечень стран, которые первыми получат вакцину, потому что потеряла позиции в мире и Европе.