Папа Римский назвал вакцину от COVID-19 'светом надежды' и призвал сделать ее доступной каждому

В своем Рождественском послании Папа Римский Франциск призвал мировых лидеров приложить все силы, чтобы доступ к вакцинам от COVID-19 получили все, в том числе и бедные слои населения.

По его словам, во время борьбы с пандемией все люди оказались в одной лодке. Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

Франциск сообщил, что вакцина – это "свет надежды, которая должна быть доступна всем". Кроме того, понтифик предостерег народы всего мира от "замкнутого национализма" и "радикального индивидуализма".

"Я молю всех глав государств, компаний и международных организаций содействовать сотрудничеству, а не конкуренции, найти решение для всех – особенно для самых уязвимых и нуждающихся во всех регионах планеты. Перед лицом вызова, который не знает границ, мы не можем воздвигать стены. Мы все в одной лодке", – подытожил Папа Римский.

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