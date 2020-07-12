Папа Франциск о превращении собора Святой Софии в мечеть: это великая скорбь

Яра Дорош Мир 20:22, 12.07.2020 Обновлено: 20:22, 12.07.2020

Папа Римский Франциск, выступая 12 июля на площади Святого Петра в Ватикане, заявил, что расстроен ситуацией с собором Святой Софии в Турции, у которого отняли статус музея и который позволили использовать как мечеть.

Как написало издание Vatican News, он обратился к людям после прочтения молитвы "Ангел Господень".

"Мои мысли несутся далеко, в Стамбул. Имею в виду Святую Софию. Это причиняет мне великую скорбь", – подчеркнул Папа Франциск.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Собор Святой Софии (Айя-София) в Турции лишили статуса музея и позволили использовать его как мечеть.

  • Соответствующее решение принял Государственный совет страны (высший административный суд) 10 июля.

  • В ЮНЕСКО заявили, что разочарованы решением Турции превратить собор Святой Софии из музея в мечеть.

  • Также представители организации сказали, что такое решение может стать причиной исключения собора из списка объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

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