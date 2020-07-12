Папа Франциск о превращении собора Святой Софии в мечеть: это великая скорбь
Папа Франциск высказался о превращении собора Святой Софии в мечеть.
Папа Римский Франциск, выступая 12 июля на площади Святого Петра в Ватикане, заявил, что расстроен ситуацией с собором Святой Софии в Турции, у которого отняли статус музея и который позволили использовать как мечеть.
Как написало издание Vatican News, он обратился к людям после прочтения молитвы "Ангел Господень".
"Мои мысли несутся далеко, в Стамбул. Имею в виду Святую Софию. Это причиняет мне великую скорбь", – подчеркнул Папа Франциск.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Собор Святой Софии (Айя-София) в Турции лишили статуса музея и позволили использовать его как мечеть.
Соответствующее решение принял Государственный совет страны (высший административный суд) 10 июля.
В ЮНЕСКО заявили, что разочарованы решением Турции превратить собор Святой Софии из музея в мечеть.
Также представители организации сказали, что такое решение может стать причиной исключения собора из списка объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.