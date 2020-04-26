Паника в КНДР: после слухов о смерти Ким Чен Ына люди "штурмовали" магазины

На фоне слухов о смерти диктатора КНДР жители столицы Пхеньяна бросились в магазины скупать товары первой необходимости.

О "панике в Северной Корее" сообщило американское издание The Washington Post.

Утверждается, что над городом заметили "низко летающие вертолеты", а также появились новости о закрытии железнодорожного сообщения с Китаем.

Ранее СМИ активно распространили информацию о том, что Ким Чен Ын мог скончаться после операции на сердце.

В добавок ко всему диктатор уже несколько недель не появляется на публике, хотя накануне в КНДР опубликовали видео с Кимом весьма сомнительной актуальности.

Ким Чен Ын РБК

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее: