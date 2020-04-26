Паника в КНДР: после слухов о смерти Ким Чен Ына люди "штурмовали" магазины

На фоне слухов о смерти диктатора КНДР жители столицы Пхеньяна бросились в магазины скупать товары первой необходимости.
О "панике в Северной Корее" сообщило американское издание The Washington Post.
Утверждается, что над городом заметили "низко летающие вертолеты", а также появились новости о закрытии железнодорожного сообщения с Китаем.
Ранее СМИ активно распространили информацию о том, что Ким Чен Ын мог скончаться после операции на сердце.
В добавок ко всему диктатор уже несколько недель не появляется на публике, хотя накануне в КНДР опубликовали видео с Кимом весьма сомнительной актуальности.
Ким Чен Ын
РБК
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее:
Разведка США начала серьезную негласную проверку информации о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын находится в тяжелом состоянии в реанимации после хирургического вмешательства.
В сети начали обсуждать информацию о том, что лидер КНДР, вероятно, умер.
Представители правительства Северной Кореи 21 апреля заявили, что им неизвестно о каких-либо признаках ухудшения здоровья Ким Чен Ына.
Официальное СМИ Северной Кореи объяснило исчезновение диктатора "глубокой медитацией".
Ким Е Чжон, младшая сестра Ким Чен Ына, может заменить брата в случае его смерти.
Президент США Дональд Трамп заявил, что ничего не знает о тяжелом состоянии Ким Чен Ына, однако если это так – желает ему скорейшего выздоровления.
Недавно японское СМИ Shukan Gendai написало, что диктатор КНДР Ким Чен Ын якобы находится в вегетативном состоянии после операции на сердце.
В Северной Корее отреагировали на громкие слухи о якобы кончине лидера страны Ким Чен Ына после неудачной операции на сердце, заявив, что они не имеют под собой никаких оснований.
В Южной Корее накануне также пролили свет на исчезновение Ким Чен Ына, заявив, что тот якобы жив и здоров.
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