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26 апреля • обновлено в 19:24
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Паника в КНДР: после слухов о смерти Ким Чен Ына люди "штурмовали" магазины

2.3т
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На фоне слухов о смерти диктатора КНДР жители столицы Пхеньяна бросились в магазины скупать товары первой необходимости.

О "панике в Северной Корее" сообщило американское издание The Washington Post.

Утверждается, что над городом заметили "низко летающие вертолеты", а также появились новости о закрытии железнодорожного сообщения с Китаем.

Ранее СМИ активно распространили информацию о том, что Ким Чен Ын мог скончаться после операции на сердце.

В добавок ко всему диктатор уже несколько недель не появляется на публике, хотя накануне в КНДР опубликовали видео с Кимом весьма сомнительной актуальности.

Ким Чен Ын

Ким Чен Ын

РБК

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее:

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Автор
Кирилл Лютый
Персона
Ким Чен Ын
Место
Северная Корея Пхеньян
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