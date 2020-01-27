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27 января • обновлено в 13:40
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Паника и молитвы: появилось видео эвакуации из самолета, попавшего в ЧП в Иране

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В Иране пассажирский лайнер авиакомпании Caspian Airlines, вылетевший из столицы страны Тегерана утром 27 января, при посадке в аэропорту Махшахра выкатился за пределы полосы и заехал на соседнее оживленное шоссе.

Как отмечает Reuters, на борту было 136 человек. Они с криками и молитвами начали эвакуироваться из перегородившего дорогу лайнера (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Самолет в Иране соскользнул с взлетно-посадочной полосы на шоссе после приземления в аэропорту на юго-западе Ирана. Никто из пассажиров не пострадал", – говорится в сообщении.

В Иране произошло ЧП с пассажирским самолетом

В Иране произошло ЧП с пассажирским самолетом

При этом одни иранские СМИ утверждают, что пилот рейса 6936 не справился с управлением и перелетел точку приземления. Согласно другой версии, у лайнера возникли технические проблемы с шасси.

Эвакуация пассажиров из самолета, попавшего в ЧП в Иране

Эвакуация пассажиров из самолета, попавшего в ЧП в Иране

Reuters

Эвакуация пассажиров из самолета, попавшего в ЧП в Иране

Эвакуация пассажиров из самолета, попавшего в ЧП в Иране

Reuters

"Самолет не загорелся, и все пассажиры благополучно покинули борт", – сообщили в управляющей аэропортами организации.

По их словам, инцидент расследуется.

Эвакуация пассажиров из самолета, попавшего в ЧП в Иране

Эвакуация пассажиров из самолета, попавшего в ЧП в Иране

Reuters

Эвакуация пассажиров из самолета, попавшего в ЧП в Иране

Эвакуация пассажиров из самолета, попавшего в ЧП в Иране

Reuters

Эвакуация пассажиров из самолета, попавшего в ЧП в Иране

Эвакуация пассажиров из самолета, попавшего в ЧП в Иране

Reuters

Эвакуация пассажиров из самолета, попавшего в ЧП в Иране

Эвакуация пассажиров из самолета, попавшего в ЧП в Иране

Reuters

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Дина Баронова
Место
Иран
Теги
самолет видео Авиакатастрофа
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