"Панически боится покушения": в сети всплыли данные о серьезной болезни Лукашенко

В сети распространилась информация о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко серьезно болен и якобы тайно лечится в Объединенных Арабских Эмиратах.

Об этом пишет Telegram-канал NEXTA, ссылаясь на слова анонимного источника среди членов белорусской делегации в арабской стране. При этом ГосСМИ и пресс-служба белорусского лидера сообщили об официальном визите президента в ОАЭ 1 ноября.

"Сразу из аэропорта президент поехал в престижную клинику Burjeel Hospital в Абу-Даби. В ее VIP-крыле он лежит уже четвертые сутки", — говорится в информации канала.

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Визит Александра Лукашенко в ОАЭ Официальный сайт президент Беларуси

Сообщается, что Burjeel Hospital считается одной из лучших в мире клиник, и в ней часто тайно лечатся политики из постсоветских стран. Кортеж белорусского президента якобы был замечен на парковке этого медучреждения.

Как пишет NEXTA, диагноз 65-летнего Лукашенко строго засекречен, в палату к нему пускают только местных врачей.

Скриншот Telegram-канал NEXTA

"Члены делегации в это время скучают в отеле", — добавляет информатор канала.

При этом пресс-службе белорусского лидера якобы дано указание "создавать видимость активности" — в частности, рассылать различным деятелям поздравления от имени президента.

По данным NEXTА, Лукашенко мог бы лечиться и в своей спецклинике в Ждановичах. Но, передает слова чиновников Telegram-канал, местным врачам "он не доверяет и панически боится покушения".

Как писал OBOZREVATEL, президент Беларуси Александр Лукашенко с 3 мая ни разу не появился на публике. В сети сообщали, что он испытывает проблемы со здоровьем и якобы проходит необходимые медицинские процедуры. Подробности о состоянии лидера Беларуси не раскрывались.

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