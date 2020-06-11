Пандемия ударила по онкобольным: в Британии рак могли не выявить у тысяч людей

Из-за пандемии COVID-19 в Великобритании могли не выявить около 9 тысяч больных раком.

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Как сообщает DailyMail, согласно статистике, в апреле 2020 года по всей Великобритании врачи провели 79 573 процедуры по диагностике онкологических заболеваний, что на 60% меньше по сравнению с прошлогодним показателем в этот же период.

Эксперты же утверждают, что по их подсчетам в апреле 2020 года направлений на эти процедуры должно было быть около 210 тысяч, а значит около 130 тысяч человек не были обследованы у врачей. По статистике, около 7% обратившихся нуждаются в лечении рака, следовательно, у 9 тысяч человек могли не обнаружить раковые опухоли.

Статистика диагностики онкозаболеваний в Великобритании DailyMail

Также из-за пандемии 21 600 британских пациентов перенесли операции или сеансы химиотерапии. По словам консультанта-онколога Кэрола Сикоры, опухоли попросту не выявляют из-за того, что Государственная система здравоохранения сфокусировалась на борьбе с COVID-19.

"Дело не в том, что людей с раком стало меньше, а в том, что опухоли не диагностируют из-за нехватки внимания со стороны ГСЗ. Все это отбросило нас на год назад", – заявил он.

Второй фактор – это страх людей с раком заразиться COVID-19 во время процедур. Для борьбы с этим ГСЗ выкупила более 8 тысяч койкомест в частных больницах, чтобы создать там зоны, в которых не будет опасности заражения новым коронавирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL, пациенты с некоторыми видами рака подвержены большему риску смерти от нового коронавируса по сравнению с другими.

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