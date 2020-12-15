Не надо было обладать специальным даром Нострадамуса, чтобы предсказать то, что пандемия коронавируса вызовет серьезные изменения в геополитике. Точнее, она высветила те проблемы, которые в принципе уже накапливались.

Во время первой волны в марте-апреле возникал вопрос – кто понесет большие потери? Понятно, что пандемия должна была парализовать передвижение людей и значительную часть мировой экономики, неся за собой неизбежные экономические, политические и социальные потери. Стоял вопрос – кто сумеет лучше приспособиться к кризису? Демократические страны и свободный мир или несвободный мир и страны с авторитарным или тоталитарными режимами.

Мне кажется, что на сегодня достаточно очевидно – свободный мир оказался гораздо гибче, он перестраивается по многим направлениям. Это переход в онлайн и способность использовать новые технологии для перестройки экономики.

И кроме того, конечно, невероятный, качественный прорыв, который мы сейчас наблюдаем в фармакологии.

Именно в свободном мире и происходит те прорывы, которые, я не сомневаюсь, принесут очень много пользы всему человечеству. Работы с вакцинами и антибиотиками в последние десятилетия были практически заторможены. Бизнесы не очень охотно вкладывались в фармакологические разработки, ведь это не приносило большой прибыли. Зато несло за собой большой риск и страх о непредсказуемых последствиях у значительного числа людей.

И в этом плане пандемия сыграла важную роль, потому что все эти шлюзы были открыты. Когда на кону стоят жизни десятков миллионов человек, естественно возможности рисковать резко повышаются. Мы видим, как быстро разработали вакцины, еще несколько на подходе. Десятки других могут и не быть востребованы, зато дадут какие-то другие результаты, которые несомненно помогут всему человечеству найти новые рецепты борьбы с разного рода недугами.

Что касается политической ситуации, можно сказать, что одним из результатов пандемии является поражение Трампа. Насколько я представляю себе расклад сил в Америке в начале этого года, вероятность его победы была очень велика. Демократическая партия находилась в довольно сложном положении из-за внутренних противоречий. Тогда там очень сильно доминировало так называемое прогрессистское левое крыло во главе с Берни Сандерсом. И Трамп очевидно готовился к этой кампании как против социализма.

Но демократы выдвинули не социалиста Сандерса, а умеренного центриста Байдена, которому Трамп проиграл с незначительным отрывом по американским меркам. В критических штатах ситуацию решали буквально тысячи или десятки тысяч голосов. И тут свою роль сыграла пандемия, от ударов которой Трамп так и не смог оправиться. Полагаю, многие избиратели вменили вину за происходящее в США, именно ему.

Это один из результатов, который безусловно изменил геополитическую карту мира. Совершенно очевидно, что победа Трампа принесла бы Путину и его режиму дополнительные дивиденды. Нет никаких сомнений, что он с нетерпением ждал этой победы. И тот факт, что он не поздравляет Байдена, когда даже Китай поздравил – все приняли победу Байдена. Но Путин последовательно ведет свой курс. Но это скорее связано не с его надеждами, а с тем, что Трамп может переиграть итоги выборов и продолжением его кампании по делегитимизации выборов как института и Байдена как президента. Полагаю, это и есть основной задумкой Путина.

Поведение Трампа и постоянное его повторение фразы о фальсифицированных выборах нанесет определенный ущерб американской демократии и даст новый козырь в руки диктаторов. Вот они будут показывать нам эту ситуацию и говорить "у всех такие выборы, что вы нас критикуете?". Мол, почему мы говорим о недостатке легитимности Путина, если бывший США президент рассказывает о фальсификации выборов у них.

Но победа Трампа была бы для Путина гораздо большим политическим выигрышем. Мало того, его победа привела к развалу всех американских стратегических мировых альянсов. Даже если бы он не вышел из НАТО, это вряд ли возможно, но он по крайней мере нивелировал бы американскую роль там и по существу развязал бы Путину руки для продолжения агрессии в восточной Европе.

Больше о геополитической ситуации в мире читайте в интервью Гарри Каспарова в ближайшее время.

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