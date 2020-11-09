Пандемия коронавируса вышла за рамки чрезвычайной ситуации, – глава ВОЗ

Пандемия коронавируса, который распространился из Китая и охватил весь мир, уже вышла за рамки обычной чрезвычайной ситуации.

Об этом на Всемирной ассамблее здравоохранения заявил директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреесус. Он подчеркнул тот факт, что количество диагностированных на планете заражений превысило 50 млн человек.

"Мы стремимся защиты людей в условиях чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, но пандемия COVID-19 уже вышла за рамки просто чрезвычайной ситуации", – убежден чиновник.

Он прокомментировал разработку учеными разных стран потенциальных лекарств от коронавируса. И при этом отметил, что вакцина от него должна рассматриваться как общественное благо, а не товар.

"Пандемия COVID19 показала, что более здоровое население, общий охват услугами здравоохранения и глобальная безопасность в области здравоохранения тесно взаимосвязаны", – добавил Гебреесус.

Как сообщал OBOZREVATEL, специалисты Всемирной организации здравоохранения выразили убеждение, что COVID-19 можно победить. Они призвали правительства стран-членов ВОЗ не отступать от других важных целей в области здравоохранения и готовиться к следующей пандемии.