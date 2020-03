Пандемия коронавируса ускорилась, количество зараженных уже превысило 300 тысяч человек.

Об этом на брифинге 23 марта заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.

"В ВОЗ получили данные о более чем 300 тысячах случаях заражения COVID-19. Эта проблема затронула почти все страны мира. Распространение пандемии ускоряется", – сказал он.

Он уточнил, что первые 100 тысяч заразились за 67 дней, но затем темпы распространения стали расти намного быстрее: за 11 дней заразились еще 100 тысяч и всего за четыре дня еще 100 тысяч человек.

По последним данным, представленным на сайте worldometers.info, количество зараженных коронавирусом почти достигло 360 тысяч человек, из которых свыше 100 тысяч выздоровели. Умерли более 15 тысяч.

Гебрейсус подчеркнул, что победить пандемию поможет самоизоляция. Он также призвал уделять внимание медицинским работникам и не использовать непроверенные лекарства.

Также глава ВОЗ планирует обратиться к G20 с просьбой об увеличении производства защитных средств.

