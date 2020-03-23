Пандемия коронавируса ускорилась, количество зараженных уже превысило 300 тысяч человек.

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Об этом на брифинге 23 марта заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.

Тедрос Гебрейесус

"В ВОЗ получили данные о более чем 300 тысячах случаях заражения COVID-19. Эта проблема затронула почти все страны мира. Распространение пандемии ускоряется", – сказал он.

Он уточнил, что первые 100 тысяч заразились за 67 дней, но затем темпы распространения стали расти намного быстрее: за 11 дней заразились еще 100 тысяч и всего за четыре дня еще 100 тысяч человек.

Динамика роста заражения twitter.com/who

По последним данным, представленным на сайте worldometers.info, количество зараженных коронавирусом почти достигло 360 тысяч человек, из которых свыше 100 тысяч выздоровели. Умерли более 15 тысяч.

Последние данные по зараженным и умершим от коронавируса worldometers.info

Гебрейсус подчеркнул, что победить пандемию поможет самоизоляция. Он также призвал уделять внимание медицинским работникам и не использовать непроверенные лекарства.

Также глава ВОЗ планирует обратиться к G20 с просьбой об увеличении производства защитных средств.

"More than 300,000 cases of #COVID19 have now been reported to WHO, from almost every country in the 🌍.

The pandemic is accelerating.

It took 67 days from the 1st reported case to reach the first 100K cases, 11 days for the second 100K & just 4 days for the third 100K"-@DrTedros pic.twitter.com/XoBkVnWtLH — World Health Organization (WHO) (@WHO) March 23, 2020

Карта распространения коронавируса в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 23 марта в Украине обнаружено уже 78 случаев заражения коронавирусом. Три пациента скончались.

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