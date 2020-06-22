Пандемия коронавируса усиливается: ВОЗ назвала причину

Пандемия коронавируса в мире продолжает набирать обороты, а вызванные ею кризисы будут ощущаться десятилетиями.

Как сообщил Интерфакс Украина, об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус в выступлении на виртуальном форуме здравоохранения, организованном ОАЭ. За время пандемии в мире заразилось коронавирусом более 9 млн человек.

"Эта пандемия все еще растет. И мы знаем, что пандемии гораздо тяжелее, чем просто кризис в здравоохранении. Это и экономический кризис, и социальный , а во многих странах – еще и политический. Его последствия будут ощущаться десятилетия", – заявил он.

Гебрейесус подчеркнул, что усилению пандемии способствует политизация проблем, связанных с распространением коронавируса.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия COVID-19 вступила в новую фазу, более опасную, чем предыдущая.