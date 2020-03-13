Пандемия коронавируса: появился рецепт спасения

Пандемию коронавируса невозможно просто устранить, но есть рецепт того, как можно уменьшить ее воздействие. Но решение нужно принимать уже сейчас.

Для этого необходимы слаженные действия граждан и властей, написал в колонке для Medium бизнесмен, вице-президент по развитию компании по онлайн обучению Course Hero Томас Пуэйо.

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В пример он привел Тайвань, тесно связанную с Китаем страну, в которой сейчас менее 50 случаев заболевания.

"Они смогли сдержать распространение вируса, но большинство стран не смогло этого сделать. Сейчас Тайвань занят уже другим делом — смягчением. Они стараются сделать болезнь как можно более безобидной", – отметил Пуэйо.

По его словам, если люди будут максимально сокращать количество инфекций, система здравоохранения сможет гораздо лучше справляться со случаями заболеваний, а это в свою очередь приведет к снижению летальных случаев.

"Если мы будем придерживаться этого подхода достаточно долго, мы достигнем точки, когда остальная часть общества сможет быть вакцинирована, что позволит полностью исключить риск. Так что наша цель не в том, чтобы ликвидировать заражение коронавирусом, — а в том, чтобы отложить его", – пояснил бизнесмен.

Общее количество больных росло в геометрической прогрессии, пока Китай не остановил этот процесс. Но потом вирус просочился наружу, и теперь это пандемия medium.com

Что могут сделать граждане

Этот метод, убежден Пуэйо, точно работает и ее способен воплотить каждый человек. Он привел в пример китайский город Ухань, который стал эпицентром распространения коронавируса. Как только там ввели карантин, эпидемия пошла на спад.

Он напомнил мнение большинства ученых, которые утверждают, что вирус передается в радиусе двух метров. Если кто-нибудь закашляется, капли упадут на землю и никого не заразят.

"Следующий путь заражения — через прямой контакт: вирус выживает часами или днями на разных поверхностях. Если он ведет себя как грипп, то на металле, керамике и пластике он может выживать неделями. Это означает, что такие вещи, как дверные ручки, столы или кнопки лифта, могут быть ужасными переносчиками инфекции", – подчеркнул Пуэйо.

Поэтому, необходимо как можно дольше держать людей дома, пока не произойдет спад. "Это уже было доказано в прошлом, а именно во время пандемии гриппа 1918 года", - напомнил бизнесмен.

Что делать властям

По примеру Италии Пуэйо советует властям немедленно изолировать страну, если выявлены случаи заражения коронавирусом.

Как только Ухань закрыли, темпы распространения резко снизились medium.com

Итальянцы пошли на такие меры:

Никто не может входить или выходить из зон карантина, если только не доказаны причины, связанные с семьей или работой.

Движение внутри зон должно избегаться, если только оно не оправдано срочными личными или рабочими причинами и не может быть отложено.

Людям с симптомами (респираторная инфекция и лихорадка) "настоятельно рекомендуется" оставаться дома.

Стандартный отгул для медицинских работников приостанавливается

Закрытие всех образовательных учреждений (школ, университетов...), спортивных залов, музеев, лыжных станций, культурных и социальных центров, бассейнов, театров.

Бары и рестораны имеют ограниченное время работы с 6 утра до 6 вечера, с расстоянием не менее одного метра между людьми.

Все пабы и клубы должны быть закрыты.

Вся коммерческая деятельность должна проводиться при соблюдении расстояния не менее одного метра между посетителями. Если это компания не может этого обеспечить, она должна быть закрыта. Храмы могут оставаться открытыми до тех пор, пока они гарантируют это расстояние.

Визиты родственников и друзей в больницу ограничены.

Рабочие встречи должны быть отложены. Необходимо поощрять работу на дому.

Все спортивные мероприятия и соревнования, общественные или частные, отменяются. Важные мероприятия могут проводиться за закрытыми дверями.

Пуэйо отмечает, что это меньшее, что можно предпринять. Но если нужно обеспечить безопасность, то действовать надо по образцу Уханя. Люди могут жаловаться сейчас, но они будут благодарны потом. Когда этот город изолировали, распространение замедлилось.

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Каждая плоская линия на графике — это китайский регион со случаями коронавируса. Любая из них имела шанс стать экспоненциальной, но благодаря мерам, предпринятым в конце января, все они остановили вирус до того, как он смог распространиться.

Между тем, у Южной Кореи, Италии и Ирана был целый месяц, чтобы научиться на чужом примере, но они этого не сделали. Начав с такого же экспоненциального роста, как Хубэй, они опередили все китайские регионы к концу февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина ввела карантин, когда в стране был зафиксирован только один случай заражения коронавирусом. Затем количество больных возросло до трех, но один из зараженных скончался.

Совет национальной безопасности и обороны 13 марта днем принял решение через 48 часов закрыть границу для иностранцев.

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