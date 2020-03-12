Пандемия коронавируса уже забрала жизни около 5 тысяч людей: последние данные в мире и Украине

Количество зараженных коронавирусом COVID-2019 уже превысило отметку в 130 тысяч человек. В Китае эпидемия уже стихает, однако она вспыхнула в Европе. Больше всего досталось Италии.

Согласно данным сайта Worldometer, по состоянию на 20:21 по киевскому времени, заболели 133 086 человек, 4 949 умерли и 68 898 удалось излечиться.

Новые смерти и случаи заболевания

В Италии – 189 новых смертей (всего 1 016). Количество заболевших – 15 113 (вылечились 1 258).

В Иране – 75 новых смертей (всего 429). Количество заболевших – 10 075 (вылечились 3 276).

В Испании – 31 новых смертей (всего 86). Количество заболевших – 3 059 (вылечились 189).

В Китае – 11 новых смертей (всего 3 169). Количество заболевших – 80 796 (вылечились 62 826)

В Южной Корее – 6 новых смертей (всего 66). Количество заболевших – 7 869 (вылечились 333).

В Германии – 2 новые смерти (всего 5). Количество заболевших – 2 512 (вылечились 25).

В США – 2 новые смерти (всего 40). Количество заболевших – 1 412 (вылечились 15).

В Швейцарии – 2 новые смерти (всего 6). Количество заболевших – 867 (вылечились 4).

В Японии – 4 новые смерти (всего 19). Количество заболевших – 691 (вылечились 118).

В Великобритании – 2 новые смерти (всего 10). Количество заболевших – 590 (вылечились 18).

В Австрии – 1 новая смерть (всего 1). Количество заболевших – 361 (вылечились 4).

В Греции – 1 новая смерть (всего 1). Количество заболевших – 117 (вылечились 0).

В Ираке – 1 новая смерть (всего 8). Количество заболевших – 83 (вылечились 24).

В Ливане – 1 новая смерть (всего 3). Количество заболевших – 68 (вылечились 1).

В Польше – 1 новая смерть (всего 1). Количество заболевших – 51 (вылечились 0).

В Алжире – 1 новая смерть (всего 1). Количество заболевших – 24 (вылечились 8).

В Азербайджане – 1 новая смерть (всего 1). Количество заболевших – 15 (вылечились 3).

В Гайане – 1 новая смерть (всего 1). Количество заболевших – 1 (вылечились 0).

Какие меры предпринимают страны

США закрыли въезд для лиц из Европы. Ограничения введены на 30 дней.

Берлин закрывает с 14 марта крупнейшие музеи, говорится в заявлении руководителя Фонда прусского культурного наследия Германа Парцингера.

К Государственным музеям Берлина относятся все самые крупные музеи, такие как Старая национальная галерея, Старый музей, музей Боде, Пергамский музей - это те музеи, которые находятся в центре города на так называемом музейном острове. Также в список входит Берлинская картинная галерея, музей "Гамбургский вокзал", Музей фотографии, Новая национальная галерея.

Правительства Чехии и Латвии 12 марта ввели режим чрезвычайного положения.

Россия с 13 марта закрывает границу для граждан Италии и иностранцев, которые приезжают из этой страны.

Карта распространения коронавируса в мире:

Известные лица, заболевшие коронавирусом или попавшие в изоляцию

Депутат Бундестага от Свободной демократической партии Германии Хаген Рейнхольд заразился коронавирусом.

Также вирус обнаружили у министра здравоохранения Великобритании Надин Доррис.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ушел в самоизоляцию и будет работать из дома (у его жены появились симптомы), а президент США Дональд Трамп контактировал с зараженным бразильским политиком.

Джастин Трюдо и Дональд Трамп

Что происходит в Украине

В Украине зафиксированы еще два случая заражения коронавирусом. Всего уже три человека заболели.

По стране объявлен карантин. Власти также решили закрыть большую часть пунктов пропуска на границе. Точное количество пока неизвестно, уточняется лишь, что их будет около 70%.

Карантинные мероприятия введены в Верховной Раде. Туда будут допускать только нардепов, их помощников и сотрудников Аппарата.

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