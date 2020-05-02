Пандемия коронавируса не отступает, число больных выросло: статистика на 2 мая. Постоянно обновляется

Коронавирус COVID-19 за последние сутки, 1 мая, подцепили почти 100 тысяч человек по всему миру. Количество зараженных выросло до 3,4 млн человек.

В Украине зафиксировано 11 411 случаев заражения. Наибольшее количество больных наблюдается в Черновицкой области – 1745, Киеве – 1494 и Ивано-Франковской области – 942.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 11 411 человек. Умерли 279 человека, выздоровели – 1498.

По всему миру скончались уже больше 244 тысяч человек. Количество зараженных превысило 3,4 млн.

Свыше 1,1 млн пациентов на планете побороли болезнь и выздоровели.

Главное за 2 мая:

1:26 – Минздрав напомнил украинцам правила вызова скорой помощи при подозрениях на COVID-19.

1:11 – Первый заместитель председателя Житомирского областного совета Сергей Крамаренко сообщил об обнаружении у него коронавирусной инфекции. Он лечится дома. По словам мужчины, самочувствие у него "нормальное, настроение боевое".

01:05 – Российский режиссер Никита Михалков считает, что миллиардер Билл Гейтс якобы намерен чипировать всех людей планеты, поясняя это пандемией.

00:42 – Президент Беларуси Александр Лукашенко хорошо себя чувствует и до сих пор не сдавал тесты на COVID-19, заявила его пресс-секретарь.

00:39 – На Житомирщине лабораторно подтвердили 30 новых случаев заражения. Коронавирусную инфекцию обнаружили в Коростене (16 человек), Житомире (11 человек), Бердичеве (2 человека), Житомирском районе (1 человек). Таким образом, в области уже 423 зарегистрированных диагноза COVID-19.

00:23 – В Черновицкой области за сутки диагностировали 73 новых заражений коронавирусом, 31 из них – в Черновцах (всего в регионе – 1818). Было проведено 376 ПЦР-исследований в день, 41 человека госпитализировали. Болезнь побороли еще 9 пациентов.

00:18 – В Великобритании количество умерших от COVID-19 превысило 28 тыс. человек (+621 за день). По числу летальных случаев страна заняла третье место в мире.

23:40 – В Киеве в одном их супермаркетов продаются импортные овощи (в том числе лук из России), в то время как украинские фермеры жалуются на то, что им негде сбывать продукцию на карантине.

22:37 – В Италии впервые за полтора месяца борьбы с пандемией зафиксирована рекордно низкая смертность за сутки – 192 человека. Однако, в новую статистику добавили 282 смертей за пределами больниц, которые фактически произошли в апреле.

22:29 – Общее число жертв новой инфекции в Москве выросло до 729 (+34 за день).

21:56 – Городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заступился за мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, решившего смягчить карантин в городе.

21:40 – В Испании за минувшие сутки зафиксировали 276 смертей от коронавируса COVID-19. Общее число жертв достигло 25 100 человек. Общее число заразившихся – 216 582 человека.

Уже несколько недель уровень распространения заболевания в Испании постепенно снижается.

21:25 – В Дании количество ежедневных новых случаев инфицирования выросло на 50% после открытия школ и университетов.

21:23 – Заместитель главы Ровенской ОГА Сергей Подолин заявил, что уже вылечился от коронавируса.

21:20 – Полная отмена карантина в Украине без обоснованных профилактических мероприятий может привести до 120-140 тыс. жертв COVID-19 до конца года, заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

20:49 – В Нью-Йорке сообщили об "ужасающе высоком" числе смертей от коронавируса. Так, за минувшие сутки от COVID-19 скончались 299 человек.

20:41 – В Нью-Йорке провели 15 тысяч тестов на наличие антител к коронавирусу. По их результатам у 19,9% жителей выявили иммунитет.

20:38 – В столице Азербайджана Баку решили обязать пассажиров метро носить маски.

20:37 – В Великобритании смертность от COVID-19 в бедных районах Англии и Уэльса в два раза выше, чем в среднем по стране. Об этом исследователи узнали, создав интерактивную карту, которая показывает количество погибших от коронавируса.

20:34 – Заместитель главы МВД Антон Геращенко заявил, что торговая сеть "Эпицентр" в карантин может продавать только дезинфицирующие средства, а за нарушения ограничений гипермаркеты могут закрыть.

20:18 – Украинец, который живет и работает в итальянском городе Падуя, механик Тарас Мельник рассказал об ослаблении карантина в стране. По его словам, он больно ударил по итальянцам как в финансовом, так и в моральном плане.

20:00 – За сутки в Турции заболели 1 983 человека (это минимальное значение за месяц), скончались – 78.

19:57 – В Италии прирост смертей от коронавируса +474 за сутки (всего 28 710 погибших). Выздоровели 79 914 человек (+1665). Всего вирусом заразились 209 328 человек (+1900).

19:55 – В Харькове полиция отказалась принимать меры против местных жителей, нарушающих карантин, а журналиста, который вызвал копов, жестоко избили, когда правоохранители уехали. Инцидент попал на видео.

19:35 – В России за сутки зафиксировано рекордное количество новых случаев коронавируса COVID-19 – 9 623. Больше всего – традиционно в Москве.

19:18 – Врач Евгений Комаровский заявил, что в Украине можно было ввести строжайший карантин для пожилых людей, который бы не касался молодых и здоровых, чтобы те вырабатывали коллективный иммунитет от COVID-19.

19:17 – Мэра Черкасс Анатолия Бондаренко поймали на двойных стандартах по поводу карантина в Украине, введенного из-за пандемии COVID-19. А именно: когда в городе не было случаев заболевания коронавирусом, Бондаренко настаивал на введении жесткого карантина, зато сегодня, когда зафиксировано около 300 больных – он его смягчает.

18:51 – Ученые в США заявили о создании нового теста на коронавирус, который позволяет выявлять его у людей уже через 24 часа после инфицирования, то есть на безсимптомний стадии болезни и когда человек еще не заразен.

18:50 – Совет министров Франции рассмотрел законопроект о продлении режима чрезвычайного санитарного положения до 24 июля. Принятию закона будут предшествовать дебаты в Сенате (верхняя палата парламента) 4 мая, а на следующий день – в Национальном собрании (нижняя палата).

18:45 – Французские кинологи проверяют новый способ обнаружения людей, заразившихся COVID-19, обучая собак распознавать запах больных. Способ, как утверждают эксперты, безопасен для животных.

Пока у инициаторов эксперимента нет уверенности в его успехе, но первые результаты, по их словам, выглядят обнадеживающе.

18:44 – Рестораторы Киева провели акцию под Офисом президента Украины с требованием разрешить открытие летних террас во время карантина.

18:41 – В средине апреля места для больных COVID-19 в Александровской клинической больнице в Киеве были заполнены на 100%, но в конце месяца свободные койки уже были, сообщила главный врач Людмила Антоненко.

17:01 – Общее число заболевших на коронавирус в мире может составлять как минимум 100 миллионов человек.

15:02 – Доктор биологических наук, профессор Константин Чумаков заявил, что коронавирус адаптируется и станет более щадящим.

14:35 – По состоянию на 2 мая в Днепре выявлено 39 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

14:05 –В США официально одобрили применение в экстренных случаях экспериментального препарата "Ремдесивир" (Remdesivir) при коронавирусной инфекции COVID-19.

11:42 – Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в начале мая медики, работающие с больными коронавирусом COVID-19, получат все средства по апрельским расчетам.

10:52 – В Киеве по состоянию на утро 2 мая было зафиксировано 1494 подтвержденных случая заболевания коронавирусом COVID-19.

09:24 – В Украине за последние сутки больше всего случаев коронавируса COVID-19 подтвердили в Черновицкой, Днепропетровской и Закарпатской областях.

09:17 – В Украине 9:24 – В Украине за последние сутки больше случаев коронавируса COVID-19 подтвердили в Черновицкой, Днепропетровской и Закарпатской областях.состоянием на утро 2 мая зафиксировали 11411 лабораторно подтвержденный случай коронавируса COVID-19, из них 279 летальных, человек 1498 выздоровели.

08:25 – В Китае сообщили, что состоянием на 2 мая зафиксировали пока только один случай заражения COVID-19.

05:15 – В двух молдавских психиатрических клиниках обнаружены вспышки COVID-19. Больных пациентов лечат на месте.

03:40 – В Германии назвали неожиданную опасность одноразовых перчаток в магазинах.

02:25 – Молодая 24-летняя фельдшер, победившая COVID-19, рассказала о странных симптомах.

01:26 – в США высказались об "искусственном" появлении COVID-19.

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