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22 апреля • обновлено в 08:28
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Пандемия коронавируса может спровоцировать голод "библейского масштаба" – ООН

1.6т
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В Организации Объединенных Наций заявили, что человечество может столкнуться с массовым голодом из-за пандемии коронавируса, если не обеспечит продовольственную безопасность.

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Такое мнение, в частности, высказал исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли. Его слова цитируют на сайте организации.

"Если мы не подготовимся и не начнем действовать сейчас, то можем столкнуться с голодом библейских масштабов уже через несколько месяцев", – сказал он.

В ООН предупредили о риске голода "библейских масштабов" из-за пандемии COVID-19

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Поэтому Бизли предложил ввести ряд мер, которые помогут избежать этого. В первую очередь, он попросил всех участников боевых действий предоставить к территориям беспрепятственный доступ гуманитарной помощи. Помимо этого, вложить 350 миллионов долларов в создание сети логистических центров, которые обеспечат движение поставок гуманитарной помощи по всему миру.

"Прежде всего, нам нужен мир", – заявил глава ВПП.

Он также поднял вопрос о необходимости систем раннего предупреждения, указав, что сейчас важно не допустить дефицита финансирования, перебоев в торговле и потери доступа к голодающему населению.

"Время не на нашей стороне, поэтому давайте действовать мудро и быстро", – резюмировал Бизли.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава аналитического центра "ИНПОЛИТ" Сергей Быков считает, что из-за пандемии коронавируса в 2020-м году по всему миру обострится голод и безработица.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Место
США
Теги
ООН голод
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