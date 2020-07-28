Пандемия COVID-19 в мире усиливается: статистика на 28 июля. Постоянно обновляется

По состоянию на вторник, 28 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 16,6 млн человек. За минувшие сутки было выявлено 218 тыс. новых инфицированных.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пандемия COVID-19 усиливается все больше. За последние шесть недель количество заболевших практически удвоилось.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Коронавирусом заразились более 16,6 млн человек в мире. worldometers.info

Антирейтинг стран по заболеваемости коронавирусом worldometers.info

Что важно знать об атаке коронавируса:

COVID-19 в Украине заразились 65 656 человек. Умерли 1616 пациентов, выздоровели – 36 122.

Странами-лидерами по количеству зараженных являются США (более 4,4 млн), Бразилия (свыше 2,4 млн) и Индия (больше 1,4 млн).

Европейские страны ведут активную подготовку ко второй волне коронавируса на фоне роста новых случаев заболевания. Рассматривается возможность возвращения некоторых ограничений.

Всемирная организация здравоохранения созывает чрезвычайный комитет для оценки ситуации с пандемией COVID-19 в мире.

Антирейтинг областей Украины по заболеваемости коронавирусом. covid19.rnbo.gov.ua

Карта распространения коронавируса в Украине. covid19.rnbo.gov.ua

Главное за 28 июля:

06:30 – В Британии впервые коронавирус подтвердили у домашней кошки. Врач рассказала об опасности инцидента.

05:00 – Женщины-лидеры стран оказались успешнее в борьбе с пандемией коронавируса.

01:44 – Американец Грег Гарфилд 64 дня провел в калифорнийской больнице, борясь с коронавирусом. В итоге он потерял почти все пальцы рук, однако выжил.

01:03 – В Ривненской области COVID-19 за сутки обнаружен еще у 50 человек, сообщил глава ОГА Виталий Коваль.

За все время эпидемии в регионе заболели 5 784 человека.

00:20 – Уровень бедности в Латинской Америке после пандемии коронавируса вырастет. По словам президента Межамериканского банка развития Луиса Альберто Морено, в 2020 году экономический спад в регионе составит 8-10%.