Пандемия COVID-19 в мире усилилась: ВОЗ собирает чрезвычайный комитет

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса усиливается все больше.

По его данным, за последние шесть недель количество заболевших практически удвоилось, приблизившись к почти 16,5 миллионам, а количество умерших превысило 650 тысяч. Об он сказал во время брифинга 27 июля, передает ВОЗ в Twitter.

Гебрейесус отметил, что пандемия COVID-19 является самой серьезной глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. В связи с этим организация созывает на ближайшие дни чрезвычайный комитет для оценки сложившейся ситуации в мире.

Статистика по коронавирусу в мире (worldometers.info)

При этом глава ВОЗ подчеркнул, что доволен работой по сдерживаю коронавируса сотрудников организации и гордится их достижениями.

"В течение последних шести месяцев ВОЗ неустанно работала над оказанием поддержки странам в подготовке к этому вирусу и борьбе с ним. Я безмерно горжусь невероятными людьми этой организации и их усилиями", – добавил Гебрейесус.

Цитата Гебрейесуса о работе ВОЗ при пандемии (Twitter World Health Organization (WHO)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что карантинные ограничения могут помочь уменьшить количество случаев передачи коронавирусной инфекции, но не остановят пандемию.